أنقرة تطالب بغداد بتخفيف التوتر وتصف العبادي بـ"الضعيف"

قال نعمان قورتولموش نائبُ رئيس الوزراء التركي الأربعاء إن التعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع العراق مجرد إجراء احترازي وليس تهديدا للعراق، وحث الحكومةَ في بغداد على تخفيف التوترات بعد أن حذر رئيس الوزراء العراقي تركيا من أنها ستدفع ثمن أي توغل في العراق.

وتزداد حدة التوترات بين أنقرة وبغداد على ضوء الحشد العسكري لتركيا ونقلها آليات عسكرية إلى بلدة سيلوبي في محافظة سيرناك بالقرب من الحدود التركية مع العراق وسوريا.

وهاجم نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد أن هدد الأخير تركيا بأنها ستواجه خطر التفكك إذا توغلت داخل العراق.

المسؤول التركي رأى في تصريحات العبادي تجاوزا كبيرا وطالبه بالإدلاء ببيانات تخفف من حدة التوتر، وأوضح أن الحشد العسكري التركي وقائي وليس تهديدا.

وأضاف أن تركيا مضطرة لاتخاذ التدابير اللازمة للحماية ضد التهديدات القادمة عبر الحدود.

غير أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو استخدم لهجة أشد حدة في رده على المواقف العراقية، حيث وصف العبادي بالضعف وقال إنه لا يمكنه محاربة حتى المنظمات الإرهابية.

وتساءل إذا كان لدى العبادي القوة فلماذا سلم الموصل لتنظيم داعش؟ ولماذا يحتل حزب العمال الكردستاني أراضي العراق لسنوات؟ حسب تعبيره.

وتقع بلدة سيلوبي في إقليم شرناق، وهو ضمن المناطق الرئيسية للصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي تتركز قواعده الأساسية في جبال شمال شرقي العراق.