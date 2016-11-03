القوات العراقية تقتحم حي الكرامة شرق الموصل من 3 محاور

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية اليوم الخميس عن بدء اقتحام حي الكرامة شرق الموصل من 3 محاور.

يستمر تدفق النازحين من مدينة الموصل العراقية ومحيطها، إلى المخيمات التي تم تجهيزها لاستيعابهم، فيما تتواصل العمليات العسكرية لاستعادة المدينة، ويعاني هؤلاء النازحون من آثار نفسية عميقة، جراء المعاناة والاضطهاد الذي طالهم على يد تنظيم داعش،قبل أن يتمكنوا من الفرار.

من جهته دان مجلس الأمن استخدام المدنيين دروعا بشرية في العراق، ودعا جميع الأطراف المتصارعة إلى تجنب إيذاء المدنيين خلال العمليات العسكرية الخاصة بمعركة الموصل .

هذه الدعوة جاءت بعد أن تحدثت العديد من التقارير عن احتجاز تنظيم داعش لأهالي القرى المحيطة بالموصل واقتيادهم إلى المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية مما أثار قلق المجتمع الدولي إزاء هذا التصرف .

وفي السياق أعلن وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، أن معركة الموصل تسير وفقا للخطة المرسومة، مضيفاً أن خطة تطويق الرقة السورية ستتم قريبا بالقوات المتاحة.

وأوضح كارتر أن المحادثات متواصلة مع تركيا بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه في السيطرة على الرقة في وقت لاحق، بحسب كارتر.

وأعلن الجيش العراقي أن قواته استعادت 14 قرية من تنظيم "داعش"، في حصيلة اليوم 17 من معركة الموصل.

وأوضحت وزارة الدفاع أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع تقدمت في ناحية حمام العليل، التي تبعد مسافة 30 كيلومترا جنوب شرقي الموصل.

وأشارت إلى أن القوات العراقية باتت على بعد 16 كيلومترا من مطار الموصل الذي يعد ثالث أكبر مطارات العراق.

أما من المحور الشرقي فتقف قوات مكافحة الإرهاب على أبواب حي الكرامة وتحاصر حي الانتصار داخل المدينة، في حين تفرض البيشمركة سيطرة كاملة على كافة المناطق والطرق المؤدية إلى الموصل من الجهة الشمالية.