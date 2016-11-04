أعيان تلعفر يرفضون دخول ميليشيات الحشد

طالب وجهاء وأعيان وعشائر مدينة تلعفر العراقية، الحكومة المركزية في بغداد الخميس بإرسال قطعات عسكرية نظامية إلى المدينة لتحريرها من تنظيم داعش ومنع دخول ميليشيات الحشد الشعبي وعناصر الـ "بي كا كا" إليها.

كما طالبت العشائر في بيان لها بضرورة فتح ممر آمن لخروج المدنيين الأبرياء المحاصرين داخل تلعفر، ومنحهم ضمانات وتطمينات بعدم انتهاك حقوق الإنسان.

يأتي هذا في ظل تصاعد الخلافات بين بغداد وأنقرة على خلفية العمليات العسكرية في تلعفر التي هددت تركيا سابقاً بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تم ارتكاب تجاوزات بحق السكان الذين بغالبيتهم ينتمون إلى التركمان.

