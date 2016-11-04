معركة الموصل.. داعش يعدم العشرات وينقل محتجزيه إلى تلعفر

أعلن الجيش العراقي أن قوات خاصة عراقية استعادت السيطرة على ستة أحياء في شرق الموصل، في إطار المعارك ضد داعش.

فيما أكد ضابط بقوات مكافحة الارهاب ان القوات تقدمت داخل مدينة الموصل إلا انها تواجه مقاومة عنيفة من التنظيم



بالمقابل اعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ان تنظيم داعش نقل نحو 1600 شخص من حمام العليل إلى تلعفر غرب الموصل واتخاذهم دروعا بشرية.

وتحدثت تقارير عن إبلاغ بعضهم باحتمال نقلهم لسوريا فيما اجبر سكان المدينة أي حمام العليل على تسليم أطفالهم ممن تجاوز التسعة أعوام لتجنيدهم بالتنظيم.. واضافت مفوضية حقوق الإنسان أن داعش أعدم نحو مئتي شخص بالموصل من الموظفين الحكوميين السابقين والمنشقين .. التقرير الأممي ذكر أيضا ان داعش احتجز نحو أربعمئة امرأة بينهن كرديات وايزيديات.

