موجة نزوح كبرى من شرق الموصل باتجاه المناطق الآمنة

تتواصل موجة النزوح الكبرى من شرق المدينة باتجاه مناطق آمنة، وفي هذا السياق أعلنت اللجنة العليا لإغاثة النازحين عن نزوح 5 آلاف مدني خلال الساعات الماضية مع تواصل العمليات العسكرية.

هذه الموجات بدأت بعد توغل القوات العراقية في مناطق شرق الموصل ، واشتداد المعارك في تلك الأحياء مع مسلحي داعش.

ورغم ان العمليات العسكرية لاستعادة نينوى ومدينتها الرئيسية الموصل بدأت في 17 من الشهر الماضي ، لكن موجات النزوح الكبرى لم تبدأ إلا بعد اقتحام القوات المدينة ، حيث لم تكن معظم المناطق التي دخلتها القوات المشتركة خارج حدود المدينة مأهولة بالمدنيين.

وفيما لاتزال أعداد الفارين من جحيم الموت باتجاه المناطق الآمنة التي تسيطر عليها القوات المشتركة غير دقيقة ، توقعت منظمات دولية ، ازدياد موجات النزوح وأعداد النازحين من الموصل ،في المراحل المقبلة من العمليات العسكرية مع استمرار تقدم القوات المشتركة شيئا فشيئا في عمق المدينة حيث الكثافة السكانية الأعلى.

