رفع العلم العراقي على "حمام العليل" بالموصل

دخلت عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية إلى مدينة حمام العليل، آخر المدن الواقعة جنوب الموصل، ورفعت القوات العلم العراقي على المجلس البلدي في حمام العليل بعد نجاح الاقتحام صباحاً.

هذا وسجلت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي، في معركتها لتحرير الموصل من داعش تقدماً إضافياً، على الرغم من الهجوم الذي شنه داعش في بعض المناطق.

وقال اللواء ثامر الحسيني إن قوات الشرطة الاتحادية أمنت المدينة من أكثر من جهة وتعمل على تمشيطها والمناطق المحيطة بها بالكامل من عناصر داعش.

في المقابل أعلنت الأمم المتحدة أن داعش اختطف نحو 1600 مدني من المدينة قبل انسحابه منها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تنظيم داعش اختطف أكثر من 1600 مدني عراقي في الموصل لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الغارات الجوية التي تشنها طائرات التحالف.

ولفت دوجاريك إلى أن التنظيم يحاول اقتياد بعضهم إلى تلعفر إضافة إلى نقل بعضهم إلى سوريا.

وأضاف المتحدث قائلا "نحن قلقون جدا من أن يقدم تنظيم داعش على استخدام المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه من الغارات الجوية.. فالتقارير تشير إلى مقتل نحو 200 شخص في مدينة الموصل.. في هذه الأثناء نحن نحاول التحقق من التفاصيل وتلقينا أيضا تقارير تشير إلى احتجاز داعش 400 امرأة من كردستان ومن الطائفتين الإيزيدية والمسيحية".