مقتل 35 مدنيا بتفجير داعش منازلهم بحي السماح شرق الموصل

قتل نحو 5 عائلات مكونة من 38 فردا بينهم أطفال جراء تفجير داعش منازل المدنيين في حي السماح شرقي الموصل في استراتيجية يتبعها التنظيم لإعاقة تقدم القوات العراقية.

وفي الأثناء سيطرت القوات العراقية المشتركة بدعم من طيران التحالف على أحياء جديدة شرق الموصل وسط اشتباكات متقطعة وحرب شوارع تكبد التنظيمُ خلالها خسائرَ كبيرةً فيما أشارت العمليات المشتركة إلى تأمين شمال الموصل بالكامل من خلال استعادة البيشمركة لناحية بعشيقة.

أسلوب جديد في مواجهة داعش استخدمه جهاز مكافحة الإرهاب على مدى 48 ساعة وسط أحياء متداخلة شرق الموصل وداعش يستنفر مقاتليه لوقف تقدم القوات حسب اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة.

وأضاف السعدي أن المواجهات كانت على شكل حرب شوارع استخدم التنظيم فيها مقاتلين متحصنين خلف الأبنية وانتحاريين بصحبة سيارات مفخخة تم تدميرها عن بعد وأن قواته فرضت سيطرتها هنا، إلا أن الأحياء الشرقية متداخلة ولا يمكن أن تتوقف عندها المواجهات مما اضطر الجهاز إلى استخدام خطط بديلة هي التطويق والعزل ثم الاقتحام ألحقت من خلالها خسائر كبيرة بصفوف داعش.

أما قيادة العمليات المشتركة فتقول إن تطويق داعش من قبل القوات يجري على قدم وساق وأن استعادة البيشمركة لبعشيقة شمالا ساعد على تأمين الطريق أمام مكافحة الإرهاب وكذلك تفعل الفرقة المدرعة التاسعة في تقدمها الحذر جنوب شرقي الموصل وأيضا من الشمال حدت الفرقة السادسة عشرة من انتشار التنظيم ودمرت دفاعاته القريبة من الحي العربي وسط تقدم بطيء في اتجاه مركز المدينة.

وتتحدث المصادر العسكرية من جنوب الموصل عن تقدم الشرطة الاتحادية وعمليات نينوى صوب مناطق قريبة تنتهي بالغزلاني داخل الموصل تلك المناطق يتحصن بداخلها عناصر التنظيم ومعهم دروعا بشرية قدموا بهم من حمام العليل.

داعش مازال يشكل تهديدا

في الأثناء، قال القائد العسكري في قوات البيشمركة الكردية شيخ جعفر مصطفى، إن تهديدات تنظيم "داعش" في مدينة كركوك شمال العراق مازالت مستمرة.

وأضاف أن التنظيم مازال يحتل مواقع لا تبعد أكثر من 35 كيلومترا عن المدينة.

وأشار شيخ جعفر إلى وجود خلايا نائمة تتبع داعش في كركوك، مطالباً بانتزاع قضاء الحويجة من يد التنظيم حتى يتم تأمين كركوك.