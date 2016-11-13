شهادات من القيارة: داعش قصف القيارة بصواريخ كيمياوية

أفاد سكان ناحية القيارة جنوب الموصل بتعرض المنطقة لقصف بالاسلحة الكيمياوية 3 مرات على الأقل من قبل تنظيم داعش مع اقتحام القوات العراقية للمنطقة ، وهو الأمر الذي أكدته منظمة هيومن رايتس وتش في تقرير لها يوم الجمعة .

ويبدو أن المخاوف من استخدام تنظيم داعش لأسلحة كيميائية اصبحت واقعا في معركة استعادة السيطرة على محافظة نينوى ومركزها الموصل.

وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قيام تنظيم داعش باستخدام المواد الكيميائية السامة ثلاث مرات على الاقل كوسيلة دفاعية ضد القوات العراقية عند دخولها مركز القيارة جنوب الموصل.. رواية أكدها ناجون..

وظهرت على أجساد عدد من السكان المحليين في القيارة اعراض مشابه لتلك التي تتسبب بها الصواريخ السامه ، بسبب تعرضهم بشكل مباشر او تواجدهم في مكان تعرض لقصف من قبل تنظيم داعش

المخاوف تتزايد اكثر مع اقتحام القوات العراقية احياء داخل الموصل ، حيث اكد تقرير للأمم المتحدة امتلاك تنظيم داعش كميات ضخمة من مادتَي الأمونيا والكبريت، يعتقد بان التنظيم يخطط لاستخدامها كأسلحة كيميائية في مناطق مدنية داخل مدينة الموصل التي لايزال يسكنها عشرات الالاف من العائلات..

