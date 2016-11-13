صور من الأقمار الصناعية لهدم البيشمركة منازل العرب

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً قالت فيه إن قوات البيمشركة الكردية دمرت بطريقة غير مشروعة أعدادا كبيرة من منازل العرب وفي بعض الأحيان قرى بأكملها في المناطق المستعادة من تنظيم داعش مما قد يرقى لجريمة حرب.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن قوات البيشمركة دمرت منازل العرب في عدة قرى في كركوك ونينوى ولم تدمر منازل الأكراد في المقابل بحسب المنظمة.

واستطاعت المنظمة من توثيق التدمير المتعمد بحسب تعبيرها في 21 قرية سكانها من العرب شمال العراق على يد قوات البيشمركة الكردية.

وطالبت هيومن رايتس الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الدولي الضغط على مسؤولي إقليم كردستان العراق وقوات البيشمركة للتوقّف عن الهجمات غير المشروعة ضد العرب.

ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى زيارات ميدانية لباحثي المنظمة إضافة إلى أكثر من 120 مقابلة مع شهود عيان ومسؤولين، وتحليل شامل لصور الأقمار الصناعية.