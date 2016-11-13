معركة الموصل.. القوات العراقية تتقدم في شرق الموصل

قال قائد في جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات العراقية تبعد حاليا ثلاثة كيلومترات عن الضفة الشرقية لنهر "دجلة" الذي يقسم مدينة الموصل إلى جانبين، وذلك ضمن عملية استعادتها من تنظيم "داعش"

وأشار الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى تدمير مئة عجلة مفخخة خلال خمسة أيام من المعارك في المحور الشرقي للموصل. ولفت إلى أن القوات الأمنية ستدخل الساحل الأيمن من المدينة بعد الانتهاء من استعادة أحياء الساحل الأيسر والبالغة خمسين حياً.

في الوقت نفسة، أعلنت خلية الإعلام الحربي أن قوات الفرقةِ المدرعة التاسعة واللواء الثالث من الفرقة الاولى اقتحمتا حي السلام في الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد معارك عنيفة مع عناصر داعش قتل خلالها العشرات من المتطرفين.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش العراقي أنه تمكن من التوغل في أحياء الانتصار، وجديدة المفتي، والشيماء، والسلام، ويونس السبعاوي، إلى جانب تطهير كافة القرى في منطقة شمال الزاب الكبير".كما أفاد أن "قوات مكافحة الإرهاب ضمن المحور الشرقي، تمكنت من تطهير أحياء الاوربجية، والقادسية الأولى، وعدن، والبكر، والذهبية".

