معركة الموصل.. البيشمركة تعتقل أحد عناصر داعش

أظهر فيديو مصور لحظة اعتقال قوات البيشمركة أحد عناصر داعش في بعشيقة شمال الموصل. وظهر الداعشي بشعر أشعث، خائفاً، في حين طلب منه عناصر الأمن الخروج، واعدين بعدم التعرض له.

وأظهر الفيديو الذي تم عرضه على قناة "روداو" الكردية الاثنين، العملية التي تمكنت من خلالها قوات البيشمركة من إلقاء القبض عليه في منطقة بعشيقة الواقعة على بعد نحو ثلاثة عشر كيلومترا شمال شرق محيط الموصل.

حيث طوقت القوات الكردية منزلاً كان يختبئ فيه، ثم داهموه قبل اقتياده إلى مكان ما.

وظهر الداعشي، بعد أن قال له عناصر الأمن إن رفاقه سلموا أنفسهم، رافعاً قميصه في إشارة إلى أنه لا يخبئ حزاماً ناسفاً.

وتأتي هذه العملية ضمن المعركة العسكرية التي تخوضها القوات المشتركة لدحر داعش من الموصل، والتي أطلقت في 17 أكتوبر الماضي.