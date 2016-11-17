بارزاني من بعشيقة: باقون بالمناطق التي حررناها من داعش

أكد رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن استقلال الإقليم هو حق أصيل لأبنائه، مشيراً إلى أن وزارة البيشمركة الكردية والبنتاغون اتفقتا على بقاء قوات البيشمركة في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم داعش.

إلا أن برزاني أكد أن وجود البيشمركة في المناطق التي أُحكمت السيطرة عليها تم وفق الاتفاق مع الحكومة العراقية والولايات المتحدة.

تصريحات بارزاني جاءت خلال زيارته لناحية بعشيقة الأربعاء وإلقائه كلمة في مركز ناحية بعشيقة خلال اجتماع مع قادة البيشمركة وممثلي المكونات القومية والدينية في المنطقة.

وتأتي تلك الزيارة، بعد الجدل ِالذي أثاره رفع علم كردستان فوق المدينة بعد قيام البيشمركة الكردية بطرد متطرفي داعش منها.

كما تحمل تلك الزيارة رسالة طمأنة لمختلف الأطراف بأن هذه المدينة ستظل رمزا ً للتعايش بين الأديان والأعراق والطوائف رغم ما يحيط بمصيرِها من جدل.

