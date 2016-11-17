ميليشيات الحشد الشعبي تطرد داعش من مطار تلعفر

أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي مساء الأربعاء السيطرة على مطار تلعفر ومحيطه، غربي الموصل، بعد طرد داعش منه.

وبينما ازدادت حدة المعارك في تلعفر، غادر مقاتلو داعش المطار باتجاه وسط المدينة، بحسب تصريحات متحدث باسم مليشيا الحشد.

وجاءت السيطرة على المطار عقب إحكام القبضة على قرية تل الرمج التي تبعد كيلومترين اثنين عن المطار.

ومن شأن السيطرة على تلعفر قطع طرق الإمداد لدى داعش مع الجانب السوري.

من جانب آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اقتراب قواته من مركز الموصل عبر الساحل الأيسر بمسافة أربعة كيلو مترات. وجاء هذا التقدم بعد اقتحام حيي الوحدة والتحرير وتكبيد داعش خسائر كبيرة.

وشرقاً، دارت اشتباكات هي العنف منذ انطلاق معركة تحرير الموصل في 17 أكتوبر الماضي، بين القوات العراقية وعناصر داعش. وقد تمكنت القوات العراقية من اقتحام حي عدن الاستراتيجي الذي يضم عدة مقار لداعش.

أما على الصعيد السياسي المتصل بمعركة الموصل، فقد أشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم الأربعاء إلى أنه من الصعوبة تحديد مدة زمنية لهزيمة داعش والسيطرة على الموصل، مؤكدا أن القضاء على داعش عسكرياً لايعني القضاء على التنظيم بل يجب متابعة خلاياه النائمة.

