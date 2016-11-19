القوات العراقية تتقدم في الموصل وتمشط مناطق "داعش"

تتقدم القوات الأمنية العراقية على مختلف جبهات الموصل بحذر وبطء شديدين، فيما استكمل جهاز مكافحة الإرهاب تمشيط حي التحرير ويتجه نحو حي المحاربين في الساحل الأيسر للمدينة.

تقدم القوات العراقية نحو مركز الموصل مستمر، ولكن ببطء وحذر شديدين. مختلف الوحدات العسكرية تركز على تمشيط المناطق التي تم استعادتها مؤخرا من قبضة داعش.

وعلى المحور الجنوبي، أعلن مقر عمليات "قادمون يا نينوى" تمشيط الشرطة الاتحادية للمباني والطرق من العبوات الناسفة.

فيما دخلت الفرقة المدرعة التاسعة ولواء الثالث الفرقة الأولى إلى الساحل الأيسر من الموصل وتوغلت إلى حي "الانتصار" و"جديدة المفتي" على المحور الجنوبي الشرقي، وتمكنت من استعادة قرية "عمركان".

بالإضافة إلى سيطرتها على قرية "تل واعي" شمال محور الزاب جنوب غرب الموصل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

أما على المحور الشرقي، فتوغلت قوات مكافحة الإرهاب إلى مناطق البكر والذهبية والخضراء والقادسية الأولى، وتمكنت من تمشيط حي عدن وحي التحرير بالكامل.

ويشهد المحور الشمالي للمدينة أيضا عمليات تمشيط تنفذها فرقة المشاة السادسة عشر.

وعلى المحور الغربي تتابع ميليشيات الحشد الشعبي عملياتها المثيرة للجدل في مطار تلعفر ومحيطه، وتزحف باتجاه المناطق الواقعة شمال المطار.

وأفادت مصادر عراقية أن المعارك في قضاء تلعفر أسفرت عن مقتل قائد في داعش و5 من مساعديه.