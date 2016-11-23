العراق.. ميليشيا الحشد تتحدث عن عزل الموصل عن سوريا

أفادت مصادر عراقية بأن ميليشيا الحشد والقوات المشتركة تمكنت الأربعاء من عزل الموصل تماماً عن سوريا.

ففي قضاء تلعفر تقدمت ميليشيات الحشد على المحور الغربي من مطار تلعفر باتجاه الشمال، وسيطرت على قرية الشريعة الجنوبية والشمالية وقرية خراب جحاش ووصلت إلى طريق تلعفر- سنجار.

في موازاة ذلك، أعلن مجلس محافظة نينوى أن قضاء تلعفر محاصر من ثلاث جهات من قبل ميليشيا الحشد.

في المحور الأول، انطلقت وحدات ميليشيا الحشد من مطار تلعفر باتجاه غرب تلعفر. وفي المحور الثاني انطلقت من المطار باتجاه شرق المدينة قاطعة الطريق مابين تلعفر ومدينة الموصل شرقاً. وبالتالي بات قضاء تلعفر محاصرا تماماً، حيث تطوقه ميليشيات الحشد من الجنوب والغرب والشرق.

أما في الجهة الرابعة شمال تلعفر، فتنتشر القوات الكردية.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي شاركت في معركة تلعفر غرب الموصل رغم التحذيرات المناشدة بعدم دخولها القضاء، إلا أنها واصلت عملياتها وحاصرته من ثلاثة اتجاهات ومحاور، تمهيداً لاقتحامه، وسط مخاوف من انتهاكات وجرائم جديدة ترتكبها بحق الأهالي.

أهمية قضاء تلعفر

يذكر أن القضاء يشكل موقعا استراتيجيا، فهو يربط الموصل بسوريا، ويبعد نحو خمسين كيلومتراً عن الحدود العراقية، السورية، ونحو خمسين كيلومتراً عن حدود إقليم كردستان العراق، وقرابة ثمانين كيلومتراً عن الحدود التركية.

والميليشيات، بحسب بعض المصادر العراقية، لا تنوي ترك المناطق التي تسيطر عليها غرب الموصل حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، وتعمل على بناء قواعد ومقرات لها هناك.