قلق عراقي وغربي من تشريع ميليشيات الحشد الشعبي

اعتبرت قوى عراقية قانون تشريع الميليشيات لميليشيات الحشد الشعبي بمثابة إنهاء للدولة المدنية وبمثابة التأسيس لجيش موازي للقوات المسلحة العراقية".

بالمقابل حذر تقرير غربي من تأجيج نيران الطائفية خاصة التقرير الذي نشرته "واشنطن بوست" تخوف من أن يعقّد القانون مجالات التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة والغرب عامة، والسبب في ذلك هو أن بعض مكونات ميليشيا الحشد على غرار كتائب حزب الله العراقي تدعمها إيران وأخرى مصنفة إرهابية من الولايات المتحدة كحال عصائب أهل الحق التي تتهمها واشنطن بمقتل مئات الجنود الأميركيين وصولا إلى ملفات حقوق الإنسان واتهام بعض مقاتلي الميليشيا بارتكاب انتهاكات.



وبحسب التقرير فإن إدماج مجموعات كعصائب أهل الحق في القوات المسلحة العراقية يحتاج تعديلات في آليات تأمين القوات التابعة لحلفاء العراق، يضاف إلى ذلك موضوع الأسلحة التي تبيعها واشنطن لبغداد والتي يشترط القانون الأميركي التحري عن الجهات التي تذهب إليها فيما لم يصدر حتى الساعة أي تعليق أميركي رسمي حول هذا القانون لا سيما من السفارة الأميركية في بغداد.

هذا واتهم رئيس جبهة الكتلة العربية ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور صالح المطلك بعض الكتل السياسية بتمرير قانون الحشد تحت مبدأ الغالبية الطائفية وليس الغالبية السياسية محذرا من جر البلد الى التقسيم ...

وحذر رئيس جبهة الكتلة العربية ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور صالح المطلك من تعرض العراق الى عزلة دولية بسبب تمرير مثل هذا القانون كما حدث مع ايران.

وكان مجلس النواب العراقي أقر السبت مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين.

وقانون ميليشيا الحشد الشعبي الذي يقضي بضم ميليشيات إلى القوات المسلحة العراقية ينص على أن يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.

وأن يخضع للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.



وينبغي على منتسبي الميليشيا فك ارتباطهم عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية وحظر العمل السياسي في داخله.



وتتألف ميليشيا الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي بما يضمن تطبيق المادة التاسعة من الدستور .



وبرر رئيس الحكومة موجبات هذا القانون بكونه تكريما لكل من تطوع من أبناء الشعب العراقي من ميليشيا الحشد الشعبي أو الحشد العشائري للدفاع عن العراق.