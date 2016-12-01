واشنطن: مقتل نواب زعيم داعش ونهاية البغدادي مسألة وقت

أعلن بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي، أن جميع نواب زعيم تنظيم داعش قتلوا تقريباً بمن فيهم مسؤول العمليات الخارجية ومسؤولي الحرب والمالية والدعاية. وشدد على أن قتل البغدادي ما هو إلا مسألة وقت

ويتحدث قادة في التحالف عن معركة "طويلة" ستخوضها القوات العراقية لاستعادة الموصل، فهي لم تسيطر حتى الآن إلا على نحو 35% فقط من جانبها الأيسر.

ميدانيا قالت مصادر عسكرية إن القيادة العراقية المشتركة تناقش، مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاونسند، تنفيذ عمليات إنزال جوي في وسط الموصل وجنوبها لمساعدة القوات وتجاوز العقبات التي تواجهها في بعض المحاور.