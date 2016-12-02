الأمم المتحدة: مقتل 2885 عراقياً أكثرهم من المدنيين

لا تزال معركة الموصل تتصدر المشهد العراقي، مع ارتفاع التكلفة البشرية لتلك المعركة سواء على صعيد القوات العراقية أو المدنيين.

فقد أفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان بأن 926 مدنياً على الأقل قتلوا في نوفمبر، ما يرفع عدد العراقيين الذين قتلوا في أعمال ارهابية خلال النزاع إلى 2885 شخصا.

كما فقدت القوات العراقية نحو 2000 من عناصرها معظمهم في معركة إستعادة الموصل في نوفمبر الماضي حسب إحصائية للأمم المتحدة .

ووفقا للارقام الشهرية التي تصدرها بعثة المنظمة الدولية، 1959من عناصر القوات الأمنية الشهر الماضي وأصيب أربع مائة وخمسون آخرون بجروح.

وتشمل الأرقام أعداد القتلى من الجيش والشرطة الذين يشاركون في القتال والبشمركة وقوات وزارة الداخلية والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة.

