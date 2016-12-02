رئيس البرلمان العراقي يحذر من "التفرد بالسلطة" بعد داعش

حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مما وصفه بـ "الاستقواء والتفرد والابتعاد عن مشاركة الجميع"، بعد القضاء على داعش.

وأوضح الجبوري في المؤتمر الوطني العام لزعماء العشائر في العراق ان البعض إذا انفرد دون الآخر قد تصل بالعراق الى نفس الأسباب التي أدت الى وجود الطائفية ونزعات التشرذم والإرهاب". وفق تعبيره



وأشاد الجبوري بدور العشائر في محاربتها الإرهاب كما حث على بناء دولة مدنية مستقرة تحترم القانون وتعمل على تحقيق الأمن والخدمات للمواطن ولفت في معرض حديثه إلى وجود تحديات كبيرة ستعقب مرحلة ما بعد داعش بعضها اجتماعي يحتاج إلى عقد مصالحات والبعض الآخر فكري يحتاج لاستئصال التطرف والإرهاب.

