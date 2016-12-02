العثور على معسكر لداعش يتسع لأكثر من200 مقاتل بالموصل

أعلنت قوات مكافحة الارهاب العراقية الجمعة استكمال تمشيط حيي القادسية والزهور في الساحل الأيسر للموصل، فيما أكد العميد حيدر العبيدي معاون قائد العمليات الخاصة الأولى أن القوات عثرت على معسكر لتنظيم داعش يتسع لنحو 200 مقاتل في حي الزهور.

وأضاف أن المعسكر هو عبارة عن مدرسة عسكرية يعرف باسم معسكر أبو سميه الأنصاري يضم معدات عسكرية وصفوف دراسية والتنظيم استغل منازل للمسيحيين ليحولها إلى معسكرات ومقرات .

فيما أكد قائد العمليات الخاصة الثانية اللواء الركن معن السعدي استعادة السيطرة على حي الآخاء الأولى والثانية وحي الكفاءات والقوات تقف على مشارف حي الإعلام شرق الموصل .

