القوات العراقية تتقدم نحو وسط الموصل

في آخر تطورات معركة الموصل، قصفت القوات العراقية أجزاء من المنطقة الغربية لمدينة الموصل، الاثنين، ما يشير إلى فتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش في المدينة، بهدف تخفيف الضغط عن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يتصدر القتال شرقاً.

وبحسب شهادات سكان الأحياء الغربية فإن القوات العراقية بدأت بقصف تلك الأحياء بقذائف المورتر.

وصباح الثلاثاء أفاد مراسل "العربية" أن طائرات القوة الجوية العراقية ألقت ملايين المنشورات على مناطق الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، ومدينة القائم الحدودية مع سوريا بمحافظة الأنبار. وتضمنت تلك المنشورات تحذيرات للأهالي من أن الدواعش يعيشون ساعاتهم الأخيرة في العراق.

الساحل الأيسر

وكانت القوات العراقية استعادت، الاثنين، أجزاء من حي البريد بالساحل الأيسر لمدينة الموصل، بعد مواجهات عنيفة مع عناصر تنظيم "داعش" في الحي.

وستتوجه القوات العراقية، التي تبعد كيلومترين فقط عن نهر دجلة، لاستعادة حيي الصديق والسكر، وفق ما أفادت مصادر "العربية". ومن المتوقع أن تصل الفرقة الذهبية إلى منطقة الآثار خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد معاون قائد العمليات الخاصة الأولى في قوات مكافحة الإرهاب، الاثنين، أن القوات العراقية بوصولها إلى نهر الخوصر، الذي يقسم الساحل الأيسر إلى قسمين تكون قد سيطرت على نصف مساحة الساحل الأيسر للموصل، مؤكداً حرص القوات على سلامة المدنيين.