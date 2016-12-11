الجبوري يدعو لعقد اجتماع يضم جميع الأطياف العراقية

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى عقد لقاء عاجل للأطراف السياسية في البلاد والاتفاق على تفاهمات لمرحلة ما بعد تنظيم "داعش" دون شروط مسبقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبوري باحتفالية نظمها الوقف السني ببغداد بمناسبة المولد النبوي الشريف، مشددا على أهمية وضع حجر الأساس لفكرة التفاهم الوطني التاريخي الشامل للبدء بمرحلة جديدة بعد نهاية داعش قريبا.

وأكد الجبوري أيضا على أهمية قيام المرحلة القادمة على اعتبارين المواطنة الصالحة والقانون النافذ الذي يجعل العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز وتفرقة بينهم.

يذكر أن التحالف الوطني الشيعي يقود مفاوضات سياسية لجمع شمل العراقيين من جميع الطوائف مرة أخرى تمهيدا لإدارة البلاد لمرحلة ما بعد طرد "داعش".