الشتائم تلاحق المالكي في البصرة

اقتحم متظاهرون المؤتمر الحزبي السنوي الذي اقامه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بمدينة البصرة.

وذكر مصدر أمني بمدينة البصرة لوسائل إعلام عراقية أن نوري المالكي غادر قاعة المركز الثقافي النفطي بمدينة البصرة عقب اقتحامها من قبل المحتجين. وأضاف أن القوات الأمنية قامت بتطويق قاعة المؤتمر. وشهدت مدينة البصرة في ساعة مبكرة صباح اليوم مظاهرات شعبية حاشدة طالبت نوري المالكي بمغادرة المدينة.

هذه المشاهد وما يردّده فيها المتظاهرون من الهتافات بحق رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي متهمين إياه بالسرقة وغيرها من العبارات... تلخّص فحوى وهدف التحرك الشعبي لاتباع التيار الصدري الذين اقتحموا مقر المؤتمر الحزبي السنوي الذي أقامه المالكي في البصرة.. وبحسب مصدر أمني بالبصرة فإن نوري المالكي غادر قاعة المركز الثقافي النفطي والقوات الأمنية قامت بتطويق قاعة المؤتمر.

غضب شعبي في محافظات عراقية جنوبية، ذات الغالبية الشيعية، من الزائر غير المرحب فيه بحسب المتظاهرين، الذين حاصروا أيضاً مقر إقامة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال زيارته محافظة ميسان ومحافظة ذي قار.

فإلى جانب المشاهد والهتافات المنددة والغاضبة، لخّصت اللافتات موقف المتظارهين في المحافظات الجنوبية التي كانت يوما ً تويده بشدة في الفترة الأولى لحكمه، لكنّ حكمَه كان كفيلاً بخسارة شعبيته، فاتهموه بالفساد وسرقة المال العام والوقوف وراء الأزمات الأمنية وانتهاج سياسة استنسابية طائفية ... خلقت بيئة استغلها متطرفون... وتمدد داعش وصولا إلى مسؤوليته عن مجزرة سبايكر بحسب المتظاهرين.

فمن كان يوماً شعبوياً، في جنوب العراق، انتهى ليكون الرفض له أبعد من الموقف السياسي، وحده ليصل حدّ الكره وفق الهتافات.