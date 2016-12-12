العراق.. أكثر من 100 ألف نازح من محيط الموصل

ذكر وزير الهجرة والمهجرين الاثنين أن أعداد النازحين في مخيمات الوزارة منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى بلغت ( 103362) ألف نازح .

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن استقبال (2470) نازح من مناطق (الساحل الأيسر للموصل، قراج، الحويجة، تلكيف، الكنعوص وتل عبطة) ونقلهم إلى مخيمي جدعة الثاني ومدرج المطار في ناحية القيارة بمحافظة نينوى ومخيمي ديبكة وحسن شام في محافظة إربيل ومخيم قيماوة في محافظة دهوك فضلاً عن مخيم ليلان في محافظة كركوك.

وأوضح البيان أن فرق الوزارة وزعت مساعدات غذائية وعينية وصحية ومنزلية بين النازحين حال وصولهم مراكز الاستقبال . وكانت وزارة الهجرة والمهجرين وضعت خطة عمل طارئة واستنفار للطاقات والجهود منذ بدء عمليات تحرير نينوى لاستيعاب العوائل النازحة وتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم .