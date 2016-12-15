العراق يصد هجوماً معاكساً لداعش قرب الموصل

أفاد مراسل "الحدث" في العراق أن تنظيم داعش تسلل، الأربعاء، إلى أحياء النور والإعلام والتأمين في الموصل، مستغلا الظروف الجوية الغائمة التي أدت إلى تخفيف الضربات الجوية على أهداف التنظيم داخل المدينة.

ودفعت قوات مكافحة الإرهاب المزيد من التعزيزات إلى الأحياء لصد الهجمات المعاكسة التي استخدم فيها التنظيم السيارات المفخخة وقذائف الهاون.

وذكر مراسل "الحدث" أن تنظيم داعش دعا أنصاره إلى قتل الرجال وسبي النساء في الأحياء التي ينسحبون منها، الأمر الذي دفع السكان إلى النزوح لمناطق أكثر أمنا مثل حي كوكجالي.

ومن جانبه، دعا الفريق عبد الوهاب الساعدي السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم النزوح، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة.