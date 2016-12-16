حجاب: مستعدون لمتابعة التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة

نفت مصادر مقربة من المنسق العام لهيئة التفاوض، رياض حجاب، صحة ما تناقلته وسائل إعلام بشأن قبوله المشاركة في المفاوضات مع ممثلين عن نظام الأسد في كازاخستان بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية الجمعة، استعداد الهيئة العليا للمفاوضات لمتابعة التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ ما نصت عليه من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية والبدء بالتفاوض حول الانتقال السياسي الحقيقي.

وقال للصحفيين في كوبنهاغن بعد اجتماع مع وزير خارجية الدنمارك إنه إذا كانت هناك نية لحل سياسي حقيقي لتشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة فإن الهيئة تؤيد هذا الحل السياسي.

وكانت وسائل إعلام قد نسبت إلى حجاب استعداد هيئة التفاوض للانضمام إلى محادثات السلام التي يعتزم بوتين عقدها، بشرط أن يكون هدفها تشكيل حكومة انتقالية.

وفي وقت سابق الجمعة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمحاولة بدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وأضاف بوتين أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إجراء محادثات سلام بشأن سوريا في آستانة عاصمة كازاخستان.

