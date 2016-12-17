مشروع قرار فرنسي بشأن حلب يطالب بنشر مراقبين دوليين

أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة الجمعة أن مجلس الأمن الدولي قد يصوت قريباً على مشروع قرار فرنسي بشأن حلب.

ويطلب القرار الذي تقدمت به فرنسا نشر مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء من شرق المدينة.

في المقابل، تبذل كل من موسكو وأنقرة مساعي مشتركة من أجل جولة جديدة من محادثات السلام السورية من المنتظر أن تعقد بعد حوالي 10 أيام في العاصمة الكازاخية بهدف وقف لإطلاق النار يشمل كامل التراب السوري، لكن هذه المرة بمعزل عن واشنطن والأمم المتحدة.

إلا أنه من غير المرجح أن يقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا المبادرة المزدوجة الصادرة عن موسكو وأنقرة، هو الذي يعارض أي مسار تفاوضي لا تلعب فيه الأمم المتحدة دور الوسيط .