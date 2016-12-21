العبادي يتبرأ من الميليشيات المقاتلة مع النظام في سوريا

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن أية جهة عراقية تقاتل في سوريا لا تمثلنا، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" اليوم الأربعاء.

ودعا، الثلاثاء، جميع الفصائل المنضوية تحت راية ميليشيات الحشد الشعبي إلى الالتزام بسياسة الحكومة العراقية بعدم تدخل بشؤون الدول الأخرى.

العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، أكد أن العراق لا يريد التورط بصراعات إقليمية.

واعتبر رئيس الحكومة أن العراق اليوم أقوى من الفترة الماضية، بفضل التقدم الذي تحققه القوات في محاور القتال ضد اعش.

ونفى توقف العمليات العسكرية في الموصل مثلما تتحدث بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وأشار العبادي إلى أن داعش استخدم ما يقارب 900 سيارة مفخخة، خلال عمليات استعادة نينوى، مؤكداً ان قدرة داعش في هذا المجال بدأت تنخفض.

وأضاف أن العمليات العسكرية تسير بالاتجاه الصحيح وأنه وجه بمراجعة الخطط الأمنية لمفاجأة العدو، وفق تعبيره.

واختتم العبادي بالإعلان عن حاجة العراق إلى مصالحة مجتمعية، لكن بعد استعادة المدن من قبضة داعش.

