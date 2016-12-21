الموصل.. داعش يحاول استعادة ما خسره في الساحل الأيسر

لا تزال معركة الموصل على جمودها مع توقف العمليات العسكرية بانتظار اطلاق المرحلة الثانية منها.

إلا ان داعش لم ينتظر مكتوف الأيدي، فقد قام بحسب ما أفاد مراسل الحدث اليوم الأربعاء، بمحاولات عدة لاستعادة المناطق التي خسرها في الساحل الأيسر شرقي المدينة.

حيث كشفت مصادر عسكرية للحدث عن مقتل العشرات من عناصر داعش في اشتباكات مسلحة في خطوط التماس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في حي التأميم المتاخم للمنطقة الصناعية المسيطر عليه من قبل المتطرفين.

من جهة أخرى دمرت مقاتلات التحالف الدولي 7 عربات مفخخة خلال ال 24 ساعة الماضية تابعة لدعش، إلى جانب تدمير منظومة تجسس تابعة للتنظيم عبر إسقاط 4 طائرات مزودة بكاميرات مراقبة على أماكن الثكنات العسكرية للقوات العراقية بحسب الجيش العراقي.

