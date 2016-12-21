هيومن رايتس: داعش يشن هجمات عشوائية شرقي الموصل

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إن داعش نفذ هجمات عشوائية على مناطق مدنية شرق الموصل استخدم فيها أنواعا مختلفة من الأسلحة ضد من يحاولون الفرار.

وبحسب تحقيق للمنظمة فقد هاجم داعش مدنيين رفضوا أوامره بالانسحاب معه إلى غرب الموصل مع بدء عملية استعادة المدينةولم يكترث التنظيم للمدنيين المحاصرين بل ولم يتردد في استخدامهم دروعا بشرية.

بالمقابل، تحدث شهود عيان لهيومن رايتس ووتش عن سقوط قتلى مدنيين في غارات جوية عراقية وتابعة أيضا للتحالف الدولي كانت تستهدف عناصر داعش في مناطق سكنية ذات كثافة عالية. وأشاروا إلى أن عناصر داعش ينتشرون في منازل المدنيين وفوق أسطحها للتمويه.

وحثت هيومن رايتس جميع القوى المتحاربة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، مطالبة القوات العراقية أيضا بتجنب نشر قوات داخل المنازل في المناطق السكنية كي لا يعرضوا المدنيين للخطر.