أنباء عن توجه أميركي لزيادة الدعم البري في الموصل

عقد قادة من الجيش العراقي والبيشمركة وآخرين من التحالف الدولي اجتماعا مساء الجمعة الماضي في قاعدة مخمور بحثوا خلاله تحديات المعركة في الموصل ومتطلبات المرحلة المقبلة ناقشوا عددا من المقترحات التي من شأنها تغيير مسار الحملة التي تعثرت خلال الأسبوعين الماضيين كزيادة عديد القوات داخل المدينة مكونة من الشرطة الاتحادية أو الحشد الوطني المحلي وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة".

وقال ضباط عراقيون إنهم لمسوا توجها أميركيا لزيادة الدعم في المعركة البرية بعدما كان دورها محصورا في الغارات الجوية.

وفي سياق متصل أشارت المصادر ذاتها إلى وجود خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش في الأحياء التي تمت استعادتها شرق الموصل تضطلع بمهام لوجيستية في أماكن انتشار قوات مكافحة الإرهاب وتشرف على تفجير العربات المفخخة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد ان اكبر ضربة تلقاها داعش تمثلت بتوحد العراقيين.

وأشار العبادي إلى أنه تم استعادة ثلثي محافظة نينوى، واعداً بتحقيق مزيد من الانتصارات العسكرية قريبا، و أوضح العبادي أن القوات العراقية تحاول حالياً اعادة الاستقرار في المناطق المستعادة بمحافظة نينوى، إلى جانب إزالة الألغام والعبوات وإعادة الحياة للمناطق المستعادة.



