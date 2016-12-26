معركة الموصل.. قوات أميركية شمالاً وميليشيا الحشد يميناً

أدى سوء الأحوال الجوية إلى عرقلة "خطة جديدة" تقضي بإطلاق هجوم عسكري متزامن على مركز الموصل من خمسة محاور وتسمح بإشراك خمسة آلاف جندي أميركي بالاندفاع مع القطعات المتمركزة في المحور الشمالي. كما توكل لميليشيا الحشد معركة الساحل اأايمن لتعويض الفراغ الذي تركته الشرطة الاتحادية بعد نقلها إلى شرق الموصل وفق ما ذكرت صحيفة "المدى" الاثنين.



وكانت انتقادات عدة وُجهت للفرقة السادسة عشر وقياداتها على خلفية الإرباك الذي شاب العمليات شمالاً وأدى إلى تعثر الحسم فيما سارع قادة أميركيون غلى إصدار تصريحات بشأن قيام قوة أميركية بعملية "اندماج مكثف" مع القوات العراقية بهدف تسريع وتيرة العملية العسكرية.

وكانت أوساط سياسية وعسكرية قد توقعت إخراج الفرقة 16 من خارطة العمليات العسكرية، بعد ان فشلت بتنفيذ مهامها منذ انطلاق العمليات العسكرية قبل شهرين إضافة إلى أن المشرف عليها هو ابرز المتهمين بمجزرة سبايكر.

إلى ذلك، أكدت مصادر في الجيش العراقي لقناة الحدث الاثنين أن المدفعية الأميركية المتمركزة في منطقة الشلالات شمال الموصل بدأت للمرة الأولى قصفها لمبان وأنفاق ووحدات قتالية ثابتة ومتحركة لتنظيم داعش في مناطق بعويزة والسكر والصديق والحدباء والكندي شمال المدينة.

