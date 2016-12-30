معركة الموصل.. القوات العراقية تتقدم شرقا وتتوغل جنوبا

أكدت مصادر أمنية أن القوات العراقية استعادة الساحل الأيسر لمدينة الموصل، و أوضحت المصادر أن القوات تمكنت أيضا من طرد داعش من قريتي طويله وقرية السادة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها كما سيطر الجيش العراقي على حي القدس الأول في المحور الشرقي للساحل الايسر في الموصل.



أما في المحور الجنوبي للساحل الايسر تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من التوغل في أحياء السلام والانتصار والشيماء وتمكنت من تدمير الخط الامامي لتنظيم داعش.



وأوضحت مصادر أمنية أن القوات العراقية دمرت 12 سيارة مفخخة تابعة لداعش أثناء العمليات، بالإضافة إلى تفجير مستودع كبير للاسلحة والعتاد في منطقة العركوب.

من جانبه .. اعلن التحالف الدولي انه شن أمس الخميس غارة على موقف للسيارات تابع لمستشفى في الموصل قد تكون تسببت بسقوط ضحايا مدنيين.

ووفقا لبيان صادر عن القيادة الاميركية في الشرق الاوسط فإن الضربة التي شنها التحالف استهدفت شاحنة صغيرة تقل مقاتلين.

وأكد التحالف أن تحقيقا كاملا سيفتح في الحادث.



