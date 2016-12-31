الموصل.. غارات أميركية مكثفة شمالاً وتحرير القدس الثاني

أفاد مصدر أمني عراق أن طائرات بي 52 الأميركية قصفت السبت بشكل مكثف مزارع حي الحدباء شمال الموصل، وأن القوات الأمنية العراقية تقترب من حي الحدباء ومنطقة الكفاءات الثانية بعد قصف كثيف من قبل قوات التحالف الدولي بالهاونات والمدافع الذكية. وطال القصف كلية طب الأسنان في جامعة الموصل، بالقرب من حي الحدباء وسط أنباء عن مقتل قيادات بارزة في تنظيم داعش. وأشار المصدر إلى أن هناك اشتباكات عنيفة في منطقة العركوب، والقوات الأمنية تزيد من وتيرة المعارك بهدف الدخول إلى الحدباء.

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، السبت، أن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي القدس الثاني في المحور الشرقي بعد تحريرها الجمعة حي القدس الأول، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه، بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

كما كشفت مصادر عسكرية، السبت، أن القوات العراقية صدت أكثر من 21 سيارة مفخخة خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة)، استهدفت القوات الأمنية في مختلف المناطق شرق الموصل، في وقت تستمر فيه المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش في ستة أحياء سكنية، وهي: (حي الكرامة السكني، وحي الكرامة الصناعي، وجديدة المفتي، والانتصار، وفلسطين وسومر).

