العراق: إنهاء العملية الأمنية بسامراء بمقتل الانتحاريين

انتهت العملية الأمنية في سامراء بالعراق بمقتل الانتحاريين الثلاثة.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت أن مسلحين يرتدون سترات ناسفة، هاجموا مركزين للشرطة في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، ما أدى لمقتل 7 أشخاص على الأقل.

وأعلن الأمن العراقي محاصرةَ اثنين من الانتحاريين، كما استعان بمروحيات للمشاركة في صد هذا الهجوم على مركز شرطة المتوكل بالقرب من ضريح الإمامين العسكريين، بقضاء سامراء، وسط استنفار أمني كبير داخل المدينة.

قبل أن يتم الإعلان عن السيطرة على الهجوم بمقتل الانتحاريين الثلاثة .

إحباط 14 هجوماً انتحارياً

وفي سياق متصل، أعلن الجيش العراقي إحباط 14 هجموما انتحاريا بسيارة مفخخة خلال معارك الموصل، وهي أعنف هجمات يشنها التنظيم منذ انطلاق المرحلة الثانية من المعارك الأسبوع الماضي.

وقال قائد حملة الموصل العسكرية، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، إن قوات مكافحة الإرهاب في المحور الشرقي والشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي نجحوا بإحباط هذه الهجمات.

وأضاف الفريق يار الله أن نحو 182 عنصرا من داعش لقوا حتفهم خلال معارك الاثنين وخلال الغارات التي نفذتها طائرات التحالف على مواقع التنظم.