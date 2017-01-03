القوات العراقية تضع مطار الموصل في مرمى نيرانها

أعلن قائد الشرطة الاتحادية أن القوات العراقية تقترب أصبحت على بعد ثلاثة كيلومترات حافة نهر دجلة وان مطار الموصل ومعسكر الغزلاني أصبحا تحت مرمى النار.



وأكدت مصادر عسكرية اقتحام القوات العراقية لأحياء سومر، الميثاق، الكرامة الصناعية، وحي الوحدة في الساحل الايسر شرقي الموصل واستعادة الحي الصناعي شرق الموصل.

ويعد الحي الصناعي من المناطق الاستراتيجية التي تضم معامل وورش لتصنيع العبوات الناسفة وايضا معامل لتفخيخ وتصفيح السيارات التي يدفع بها تنظيم داعش باتجاه القوات العراقية في الساحل الايسر من الموصل.



