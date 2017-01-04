العبادي يلزم القادة العسكريين بالصمت الإعلامي 72 ساعة

أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على الحي الصناعي الاستراتيجي شرق الموصل. وفي المحور الجنوبي الشرقي استعادت الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية حي الميثاق.

يأتي هذا وسط حالة من الصمت الإعلامي بعد منع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جميع القادة والآمرين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام مدة 72 ساعة.

ولكن بالرغم من صمت القادة والضباط والآمرين إلا أن أصوات المعارك تتعالى لتطغى على القرار.

مضت 5 أيام على إطلاق المرحلة الثانية لمعركة الموصل، أحرزت فيها القوات المشتركة تقدما في عمق الساحل الأيسر للمدينة، لتعلن عن عثورها على أكبر معامل التفخيخ، فضلا عن عثورها على دبابات للجيش العراقي استولى عليها داعش إبان سيطرته على الموصل.

الرتل الجنوبي للعمليات الخاصة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب استعاد السيطرة على الحي الصناعي الكبير بعد سيطرته على حيي القدس والكرامة.

أما الرتل الشمالي الذي يضم العمليات الخاصة الأولى والثالثة لقوات مكافحة الإرهاب أيضا فمازالت القوات تقف على حافة نهر الخوصر الذي يقسم بدوره الساحل الأيسر إلى قسمين بعد إنجاز مهامه الموكلة إليه ضمن المرحلة الأولى للعمليات.

وينتظر هذا الرتل اقتحام الفرقة السادسة عشرة للجيش العراقي لمناطق شمال مدينة الموصل، ليتم التمهيد لعبور نهر الخوصر المحور الجنوبي الشرقي للساحل الأيسر للفرقة المدرعة التاسعة التي استعادت 5 أحياء في المرحلة الأولى.

وبهذا تكون القوات المشتركة بدأت بالاقتراب من الأحياء المطلة على حافة نهر دجلة. وتتضارب الأنباء حول السقف الزمني المحدد لإعلان الساحل الأيسر خاليا من تنظيم داعش، فضلا عن أن معركة استعادة الساحل الأيمن للمدينة لم تتضح معالمها بعد.