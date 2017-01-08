القوات العراقية تستعد للعبور إلى الضفة اليمنى من الموصل

في تطور هو الابرز منذ انطلاق معركة الموصل، اقتحمت القوات العراقية حي الفرقان المعروف أيضا باسم حي الغفران على ضفاف نهر دجلة.

واقتربت من الجسر الرابع الذي يصل ضفتي الساحل الأيمن والأيسر من المدينة، وبوصولها إلى هذه النقطة يصبح مطار الموصل ضمن مرمى أسلحتها.



يأتي هذا فيما سيطرت الشرطة الاتحادية على مقر عمليات داعش والذي يحوي خرائط هجماتهم قرب مستشفى السلام في حي الوحده المتاخم لحي الفرقان، بعد ان دخلت المستشفى الذي يستخدمه داعش مقرا عسكريا.

ومع اقتراب القوات العراقية من العبور صوب الجانب الايمن من الموصل صرح قائم مقام قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق"محما خليل" أن تنظيم داعش اختطف 1200 أيزيدي ونقلهم الى مركز مدينة الموصل لاتخاذهم دروعا بشرية.

مضيفا الى أن هنالك مختطفين آخرين من قضائي تلعفر والبعاج غرب الموصل يحتجزهم داعش داخل المدينة.

وأشار قائم مقام قضاء سنجار الى أن قوات أمنية تمكنت الأسبوع الماضي من تحرير أربعة من المختطفين الإيزديين في الموصل وأعادتهم الى ذويهم .. ويذكر أن عدد المختطفين الإيزيديين المحررين على يد قوات البيشمركة الكردية بلغ نحو 2700 مختطف.