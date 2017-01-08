يلدرم وبارزاني: معركتنا مستمرة حتى زوال الإرهاب

طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الأمم المتحدة بدعم أكبر في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن القوات التركية تقوم بنضال شري في شمال سوريا ضد داعش، معتبرا داعش وPKK ومنظمة غولن كلها منظمات إرهابية تضر بالمنطقة.

وقال "نضالنا مستمر ضد منظمة بي كا كا حزب العمال الكردستاني الارهابية داخل تركيا أو في المنطقة ... لا يمكننا تقبل ما تقوم به من أعمال إرهابية وسنعمل ما يلزم للقضاء عليها ... كما لن نقبل ما تقوم به وحدات حماية الشعب الكردية من عمليات داخل سوريا .. كلها مجموعات إرهابية تغير أسماءها ولكن كلها أذرع لمنظمة بي كا كا الإرهابية".

واضاف "في موضوع الإرهاب نقول إنه سواء بالنسبة لداعش أو بي كا كا أو منظمة غولن فهي لا تضر بتركيا فقط بل بالمنطقة كلها، أنتم تلعبون دورا مهما في محاربة داعش في الموصل ومن خلال دعمنا ... نحن في سوريا نقوم بنضال شرس ضد داعش على حدودنا من خلال درع الفرات ... هدفنا المشترك هو الاستقرار والأمان في هذه المنطقة والقضاء على داعش الذي بات بلاء على الانسانية وعلى الأمم المتحدة دعمنا في هذا المسعى بشكل أكبر".

من جانبه ثال بارزاني"هذه الزيارة مهمة وقيمة .. نشكر دعمكم الشعب الكردي ونواجه الإرهاب في كل مكان .. هذا واجب علينا جميعا .. كما نحتاج للدعم في مواجهته، نحن سعيدون لأن الإرهاب في هذه المنطقة على وشك الزوال ونأمل بالقضاء عليه تماما".



