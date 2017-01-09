يلدرم: لن نسمح بتوسع حزب الـ "بي كي كي" شمال نينوى

حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم خلال زيارة قام بها الى اقليم كردستان العراق، حذر من توسع حزب الـ "بي كي كي" شمالا وسيطرته على قضاء سنجار بمحافظة نينوى مؤكدا ان بلاده ستتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة في حال حدوث هذا دون تحديد ماهية هذه الاجراءات.

تصريحات يلدرم تأتي بعد يوم واحد من اعلان اتفاق مع بغداد حول سحب القوات التركية من قاعدة بعشيقة .

اما عن الاتفاق مع بغداد، حول سحب القوات التركية، تحدثت مصادر صحفية عن تسريبات عن اتفاق وراء الكواليس، لسحب القوات التركية دون اعلان رسمي ..مقابل عمل الحكومة العراقية على إبعاد حزب العمال الكردستاني به كه كه من أراضيها..

