مع قرب بدء معركة غرب الموصل.. تحذير أممي من تداعياتها

بعد يوم على إعلان القوات العراقية سيطرتها على معظم شرق الموصل، وتحضيرها لبدء عملية غرب المدينة، حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الإنسانية الخطيرة للعملية العسكرية على المدنيين غربي الموصل موضحة أنها تدرس عدة خيارات لإيصال المساعدات من بينها الإسقاط الجوي.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 750 ألف شخص من العراقيين عالقون الآن غربي الموصل. وأن 53 في المئة من إجمالي ضحايا العملية العسكرية الجارية حاليا هم من العسكريين و47 في المئة من المدنيين.

كما أوضحت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية لا تزال تجري في الأجزاء الشرقية من المدينة التي بات ما يتراوح بين 75 إلى 80 في المئة من مساحتها تحت سيطرة القوات العراقية. إذ تم إنقاذ أكثر من 450 ألف شخص من قبضة تنظيم داعش.

كما توقعت الأمم المتحدة أن تبدأ القوات العراقية في عملياتها العسكرية لاستعادة غربي الموصل نهاية فبراير أو أوائل مارس القادمين على حد قولها.