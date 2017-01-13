العراق..الجيش يقتحم جامعة الموصل من ساحلها الأيسر

اكدت مصادر عسكرية عراقية اقتحام قوات مكافحة الارهاب لجامعة الموصل وسط الساحل الايسر بعد قتال عنيف استمر لايام ضد دتنظيم داعش.

هذا واعلن الفريق الركن عبد الامير يار الله قائد عمليات نينوى سيطرة قوات مكافحة الارهاب على الجسر الثاني من الساحل الايسر لمدينة الموصل.. مؤكدا سيطرة القوات ايضا على مبنى محافظة نينوى ومباني حكومية اخرى.

واضاف ان القوات استعادت السيطرة بالكامل على حي الفيصلية المحاذي لنهر دجلة الذي يشرف على الجسر القديم شرق الموصل.

وكانت قوات مكافحة الارهاب قد سيطرت الاسبوع الماضي على الجسر الرابع لتكون اولى القطعات التى وصلت الى نهر دجلة من اقصى الشرق.

إلى ذلك قام تنظيم "داعش" بتفجير الجسور المتبقية على نهر الدجلة وسط الموصل.

وطوقت جامعة الموصل الواقعة ضمن المجموعة الثقافية في المدينة تمهيدا لاقتحامها أمس الخميس، تلك الجامعة كان يستخدمها قادة داعش مركزا لقيادة المعارك في الساحل الأيسر، وكانوا يراهنون على الاحتفاظ بها لعرقلة تقدم القوات العراقية.

وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات العراقية باتت تسيطر على 80 إلى 85% من الجانب الشرقي لمدينة الموصل.