العراق.. اعداد خطة للعبور إلى الجانب الأيمن للموصل

اعلنت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب انها سيطرت على اربعة احياء جديدة في جنوب الساحل الايسر للموصل وبقي أمامها حي واحد لاستعادة كامل الجانب الأيسر للمدينة.



وافادت مصادر في جهاز مكافحة الارهاب بان القوات الامنية استعادت أحياء المهندسين والجزائر والعطشانة والدركزلية ضمن المحور الشرقي من الموصل، مشيرة إلى أن حي الوزراء فقط يفصلها عن السيطرة على الجانب الأيسر من المدينة بالكامل.

واوضحت المصادر ان قوات الجهاز أعدت خطة للعبور إلى الجانب الايمن للمدينة لاستعادتها من قبضة داعش خلال المدة القريبة المقبلة.

وقال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي إن القوات على وشك اعلان انتهاء مهامها شرق الموصل، وما تبقى من جيوب لداعش اصبحت محاصرة بالكامل.

