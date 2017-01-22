الموصل.. القوات المشتركة تستعيد السيطرة على منطقتين

بعد معارك ضارية مع تنظيم داعش، استعادت القوات العراقية منطقة "القوسيات" شمال شرقي الموصل، مستعينة بقوات الفرقة المدرعة التاسعة المدعومة من حرس نينوى. والمنطقة المذكورة تعد آخر جيوب تنظيم داعش في الساحل الأيسر للمدينة، بحسب قناة "العربية" الأحد.

الجيش العراقي يسعى أيضا لاستعادة حيي "العربي" و"الملايين" شمال شرقي الموصل، أحد آخر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش في هذه المنطقة من المدينة.

وتمكنت فرقة المشاة السادسة عشرة مستعينة بطائرات الهليكوبتر والدبابات المدرعة من السيطرة على مبنى رئيسي كان تنظيم داعش يستخدمه للدفاع عن مواقعه في حي "العربي" والمناطق المجاورة له.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن تنظيم داعش حاول استهداف القوات العراقية بسيارتين مفخختين لعرقلة تقدمها من دون توضيح الخسائر الناجمة عن ذلك.

وأكدت المصادر نفسها أن الجيش العراقي، وبعد استعادته منطقة "القوسيات"، سيتوجه إلى منطقة الرشيدية وبعض القرى التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن تنظيم داعش فجّر فندق الموصل في الجزء الغربي للمدينة، والذي يعرف باسم الساحل الأيمن، من دون توضيح أسباب ذلك.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم داعش في يونيو/حزيران 2014، وحققت القوات الأمنية المشتركة تقدماً ملحوظاً أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق.

