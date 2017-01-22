الموصل.. حرائق آبار النفط التي أضرمها داعش خارج السيطرة

تتواصل محاولات فرق الاطفاء لاخماد نيران حرائق ابار نفط القيارة جنوب شرق الموصل ،والتي اضرم داعش فيها النيران قبل هزيمته على يد القوات العراقية هناك وذلك قبل اربعة اشهر، سكان القيارة طالبوا الحكومة العراقية بارسال فرق اضافية مختصة لاخماد الحرائق هناك كما ووصف السكان تعاطي وزارة النفط مع تلك الحرائق ب" الخجولة ".

وعلى الرغم من ارسالِ بغداد فرقًا مختصة باخمادِ حرائق ِابار ِنفطِ القيارة الا أن تلك المساعيَ وصفها السكانُ "بالخجولة ".

ويقضي العامل حوالى اربع ِساعاتٍ في فريق ِاخمادِ الحرائق وسطَ النيران ،محتميا بجرّافتهِ التي تساعدُ على اخمادِ الحرائق.

صحيح ان ابار َالنِفط المشتعلة ابتعدت الى حد ما عن المناطق ِالسكنية ونهر ِدجلة، بفعل اخمادِ عددٍ منها الا ان فريقا واحدا فقط يعملُ للسيطرةِ على نيران هذه الابار ، التي تحتاج ربما الى عام ٍكامل حتى الانتهاءِ من اخمادِ اخرِ بئر ٍمشتعلة، هذا إنْ بَقيت نفسُ الوتيرةِ في اخمادِها ،فدخانُ هذه النيران لايزالُ يهددُ سكانَ مناطق ِجنوبِ الموصل ، بل وسُجّلت حالاتُ اختناق ٍوتسمم بين الاطفالِ بحسبِ المسؤولين هنا .

احمد الحمداني .. من ابار نفط القيارة جنوب شرق الموصل