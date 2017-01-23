العراق.. خطة لمهاجمة داعش غرب الموصل

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، الأحد، امتلاك القيادة خطة لاقتحام الجهة الغربية من مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، وذلك بعد أن دُمرت الجسور جزئيا التي تربط بين الجهتين الشرقية والغربية لنهر دجلة في المدينة.

وأشار رسول إلى وجود 50 ألف مواطن يسكنون الجهة الغربية، مشددا على أهمية الحفاظ على حياتهم.

وأكد شهود عيان قيام تنظيم داعش بتفجير فندق شهير على الضفة الغربية لنهر دجلة لمنع القوات العراقية من استخدامه كقاعدة للهجوم على التنظيم.

وكانت القوات العراقية أعلنت، السبت، السيطرة على جميع أحياء شرق الموصل، باستثناء حي الراشدية شمالي المدينة.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن الجيش أنشأ العديد من الجسور عبر نهر دجلة جنوب الموصل، استعدادا للهجوم على الجهة الغربية.