العراق.. البيشمركة تتهم الحشد بقصف مواقعها في سنجار

أفاد مصدر في قوات البيشمركة الخميس بتعرض قواته في سنجار لقصف بالهاون والراجمات من قبل ميليشيات الحشد.

فيما اعتبر عضو في لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كردستان أن هذه الحادثة تشكل بداية سيئة وقد تكون مؤامرة خارجية تهدف لجر البيشمركة إلى حرب غير مرغوب فيها قبل أن يرفقها بإطلاق تهديد برد عنيف في حال تكررت

وتابع أن ما بدر عن ميليشيات الحشد يندرج ضمن سعيها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة وضمها لسيطرة الحكومة العراقية.

وتحدثت مصادر عن منع قوة تابعة لميليشيات الحشد مؤسسة البرزاني الخيرية وفريق من اليونيسيف من إيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين من القتال.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الميليشيات النائب أحمد الأسدي عن تشكيل لجنة تحقيق "فورية" للوقوف على ملابسات قصف مواقع قوات البيشمركة.

