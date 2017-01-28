أكثر من 5 آلاف نازح جديد يعودون إلى الموصل

أعلن مسؤول إغاثي عراقي أن أكثر من خمسة آلاف نازح عادوا إلى مناطقهم في الجانب الشرقي لمدينة الموصل خلال اليومين الماضيين، بعد أن بسطت القوات العراقية سيطرتها على هذا الجزء من المدينة.

وأوضح المتحدث الجمعة أنه يجري العمل لإفراغ مخيمي الخازر وحسن شام من النازحين القادمين من المناطق الشرقية للموصل قبيل انطلاق المرحلة الثانية من العمليات العسكرية لاستعادة الجانب الغربي للموصل.

إلى ذلك، كثفت فرق الإغاثة أعمالها داخل أحياء الجانب الشرقي للمدينة مع بدء عودة النازحين الى منازلهم من خلال توزيع أكثر من 800 سلة غذائية متكاملة للعوائل في حي الميثاق شرقي المدينة.

