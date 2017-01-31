أميركا تستثني عراقيين خدموا مع الجيش من قرار ترمب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء العراقيين الذين خدموا مع القوات الأميركية في العراق لإعفائهم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ينص على منع سفر العراقيين للولايات المتحدة ضمن 7 جنسيات أخرى، بحسب قناة "الحدث" الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن القائمة ستشمل الأشخاص الذين عرضوا أنفسهم للخطر أثناء عملهم مع القوات الأميركية في العراق، سواء في الميدان أو كمترجمين.

ورفض المتحدث الرد حول ما إذا كان البيت الأبيض والبنتاغون قد تناقشا قبل إصدار قرار منع السفر، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع ما زالت تقيّم تأثير القرار الذي اتخذه ترمب.