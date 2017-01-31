العراق.. داعش يستغل قلة الغارات ليلاً ليستهدف المدنيين

اتخذت القيادات العسكرية العراقية إجراءات أمنية لحماية سكان الساحل الايسر التى تسيطر عليه القوات المشتركة من الهجمات الصاروخية التي ينفذها تنظيم "داعش" من الجانب الأيمن ضد المدنيين.

وقال العميد صابر منذر الفلاحي، من قوات جهاز مكافحة الإرهاب الثلاثاء إن "القوات أبلغت سكان الأحياء المحاذية لنهر دجلة شرقي الموصل، بعدم الخروج من منازلهم من الساعة 3 عصراً ولغاية الساعة 6 صباحاً.

وبين أن" الهدف من هذه الخطوة حماية السكان من خطر المقذوفات التي يطلقها التنظيم لاسيما خلال المساء، مستغلاً قلة الحركة الجوية لطيران التحالف الدولي".

وأضاف أنه "خلال الأسبوع الماضي بلغت إحصائية القتلى المدنيين في المناطق المحررة 13 شخصاً وإصابة نحو 48 آخرين إثر سقوط صواريخ الكاتيوشا وقنابل الهاون على منازلهم وأحيائهم".وأكد أن "القوات تعجز عن وقف تلك العمليات ولا يوجد حل لإيقافهم إلا من خلال الطيران الجوي المكثف على مدار الساعة أو الإسراع بتنفيذ عملية برية نحو الجانب الأيمن للموصل وتحريره

